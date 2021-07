Rockwell a trouvé un accord pour l'acquisition de Plex à hauteur de 2,22 Mds$

Rockwell a trouvé un accord pour l'acquisition de Plex à hauteur de 2,22 Mds$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rockwell Automation In, la plus grande entreprise du monde spécialisée dans l'automatisation industrielle et la transformation numérique, et Plex Systems, la plateforme cloud native de premier plan en matière de fabrication intelligente opérant à grande échelle, ont annoncé que Rockwell avait trouvé un accord pour l'acquisition de Plex à hauteur de 2,22 milliards de dollars.

Il s'agit de la seule plateforme de fabrication SaaS partagée à instance unique et opérant à grande échelle dotée de fonctionnalités de gestion de la production avancés, mais aussi de gestion de la chaîne logistique et de la qualité. Elle compte plus de 700 clients et gère plus de 8 milliards de transactions par jour.

"Rockwell, grâce à son accès au marché mondial, à son expertise industrielle et à sa capacité à transformer les données en temps réel en informations exploitables, apportera une valeur ajoutée aux fonctionnalités logicielles de Plex" commente le groupe.

"Cette acquisition nous permettra de donner vie à l'approche Connected Enterprise plus vite. Ainsi, nos clients bénéficieront d'un retour sur investissement plus rapide à mesure qu'ils mettent en oeuvre des solutions cloud pour renforcer la résilience, l'agilité et la durabilité de leurs opérations", a déclaré Blake Moret, président et directeur général de Rockwell Automation. "La technologie cloud de pointe de Plex, associée au portefeuille de logiciels existant et à l'expertise du secteur de Rockwell, ajouteront une valeur client et assureront la rentabilité. De plus, l'acquisition accentuera la croissance du chiffre d'affaires généré par les logiciels et renforcera nos flux de revenus récurrents annuels."