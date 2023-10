Roche s'offre Telavant auprès de Roivant et Pfizer pour plus de 7 milliards de dollars

(Boursier.com) — Roche , le géant pharmaceutique suisse, a accepté le rachat de Telavant Holdings auprès de Roivant Sciences et de Pfizer dans le cadre d'un deal de 7,25 milliards de dollars. Roche obtiendra ainsi les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du RVT-3101 aux États-Unis et au Japon pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin et potentiellement de nombreuses autres maladies. RVT-3101 est un anticorps prêt pour la phase 3 avec un potentiel de premier ordre et le meilleur dans le domaine de la maladie, un nouveau mode d'action et de solides données de phase 2b dans la colite ulcéreuse. Roche obtiendra également une option pour conclure une collaboration mondiale avec Pfizer sur un anticorps bispécifique dirigé p40/TL1A de nouvelle génération, actuellement en phase 1. Selon les termes de l'accord, Roche paiera un prix d'achat initial de 7,1 milliards de dollars américains et un paiement d'étape à court terme de 150 millions de dollars américains. Telavant est détenu par Roivant et Pfizer. La finalisation de l'opération est attendue au quatrième trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024.