Roche : La FDA approuve 'Actemra' pour le traitement du COVID-19 chez les adultes hospitalisés

(Boursier.com) — Roche annonce que les États-Unis La Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé Actemra (tocilizumab) par voie intraveineuse (IV) pour le traitement du COVID-19 chez les patients adultes hospitalisés qui reçoivent des corticostéroïdes systémiques et qui ont besoin d'oxygène supplémentaire, d'une ventilation mécanique non invasive ou invasive ou d'une ventilation extracorporelle.

Actemra est le premier anticorps monoclonal approuvé par la FDA pour traiter le COVID-19 et est recommandé pour une utilisation en une seule perfusion IV de 60 minutes.

"Avec l'émergence de nouveaux variants, les traitements approuvés par la FDA, dont Actemra, restent essentiels à la poursuite de la lutte contre le COVID-19", a déclaré Levi Garraway, M.D., Ph.D., médecin-chef et responsable du développement mondial des produits. "Actemra est le premier anticorps monoclonal approuvé par la FDA pour le traitement des patients atteints de COVID-19 sévère, offrant une option importante pour les patients hospitalisés et leurs prestataires de soins de santé qui continuent d'être en première ligne pour traiter le COVID-19".

Quatre études randomisées et contrôlées ont évalué Actemra pour le traitement du COVID-19 chez plus de 5.500 patients hospitalisés. Au total, les résultats de ces quatre études (l'essai RECOVERY dirigé par l'Université d'Oxford, ainsi que les essais mondiaux parrainés par Roche, EMPACTA, COVACTA et REMDACTA) ont montré qu'Actemra peut améliorer les résultats chez les patients recevant des corticostéroïdes et nécessitant un supplément d'oxygène ou une assistance respiratoire.

L'approbation de la FDA est basée sur les résultats de l'essai RECOVERY, ainsi que sur l'essai EMPACTA, la première étude mondiale de phase III sur le COVID-19 à se concentrer sur les patients issus de groupes raciaux et ethniques sous-représentés. Aucune nouvelle mise en garde et précaution liée à Actemra dans les études sur la COVID-19 n'a été identifiée.

L'approbation de la FDA fait suite à l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour Actemra chez les adultes et les enfants hospitalisés (âgés de 2 ans et plus) atteints de COVID-19, qui a été accordée en juin 2021.

Plus d'un million de personnes hospitalisées avec le COVID-19 ont été traitées avec Actemra dans le monde depuis le début de la pandémie. Actemra est approuvé pour une utilisation dans plus de 30 pays pour les patients hospitalisés avec un COVID-19 sévère. Aux États-Unis, il s'agit de la septième indication approuvée par la FDA pour Actemra depuis le lancement du médicament en 2010.