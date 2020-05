Roche Holding : la FDA américaine approuve le test sérologique Elecsys

(Boursier.com) — Dans la lutte contre le Covid-19, le test sérologique Elecsys de Roche Holding a été approuvé en urgence par la FDA, l'Agence américaine du médicament, a annoncé dimanche le laboratoire pharmaceutique suisse. Ce test, qui permet de déterminer si une personne a développé des anticorps contre le coronavirus, est jugé indispensable lors de la levée des restrictions de déplacement et des confinements, une phase entamée aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens.

Thomas Schinecker, directeur du département Diagnostics de Roche, cité par l'agence 'Reuters', a précisé que le laboratoire pharmaceutique entend plus que doubler ses capacités de production de ce test, actuellement de l'ordre de 50 millions par mois, pour les porter à plus de 100 millions par mois d'ici la fin de l'année. Ce test a montré un taux de précision supérieur à 99,8% et une sensibilité de 100%, rendant minime le risque de "faux positif" ou de "faux négatif", a précisé Roche.

Des test sérologiques similaires ont été mis au point par d'autres groupes pharmaceutiques, dont Abbott Laboratories, Becton Dickinson ou encore l'italien DiaSorin.

La communauté scientifique s'interroge encore sur le risque de récidive du Covid-19 malgré la présence d'anticorps. On ne peut ainsi pas affirmer avec certitude qu'un individu ayant développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 (nom scientifique du Covid-19) est immunisé contre toute infection à long terme.

"Puisque ce virus n'est pas bien connu, on ne peut que formuler des hypothèses, mais apporter la preuve prendra plus de temps", a expliqué M. Schinecker. A cet égard, a-t-il ajouté, "tester des gens sera crucial pour voir s'ils ont ou non développé une réelle immunité".

Roche produit aussi des tests moléculaires permettant d'identifier à un instant donné la présence ou non du virus.