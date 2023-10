Roche : grosse acquisition

(Boursier.com) — Belle opération dans le secteur de la santé. Roche va racheter Telavant, qui développe un nouveau traitement pour les maladies inflammatoires de l'intestin, pour un montant initial de 7,1 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord, Roche obtiendra le droit de développer, de fabriquer et de commercialiser le RVT-3101, un anticorps expérimental, aux États-Unis et au Japon.

Le RVT-3101 a été décrit par Roche comme une nouvelle thérapie "prometteuse" en cours de développement (essai mondial de phase 3 à venir) pour les personnes souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin ainsi que de colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. La thérapie par anticorps développée par Telavant, qui appartient à Roivant Sciences (à hauteur de 75%) et Pfizer (25%), a un nouveau mode d'action qui cible à la fois l'inflammation et la fibrose, ce qui lui donne le potentiel d'être appliquée à plusieurs autres maladies.

Les maladies inflammatoires de l'intestin sont un groupe de troubles gastro-intestinaux chroniques qui touchent près de 8 millions de personnes dans le monde et qui, dans 80% des cas, ne connaissent pas de rémission durable, explique le géant suisse. "Nous sommes convaincus que ce nouvel anticorps dirigé contre TL1A a le potentiel de transformer les choses pour les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin et potentiellement d'autres maladies", a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche.