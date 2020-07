Roche : en pointe avec Blueprint Medicines

Roche : en pointe avec Blueprint Medicines









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Blueprint Medicines pointe fermement à 76$ à Wall Street ce mardi après avoir annoncé un partenariat d'un montant pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars avec le groupe Roche pour développer un nouveau traitement pour les personnes atteintes du type de cancer du poumon...

Le groupe suisse avait confirmé au printemps dernier ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année en cours grâce à la demande accrue pour ses nouveaux tests dépistant le coronavirus. Le groupe s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 5% pour l'ensemble de l'année et à une progression de son résultat net par action en ligne avec l'évolution des ventes à changes constants.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Roche a progressé de 7% à 15,1 milliards de francs suisses, avec une hausse de 7% pour la division de médicaments et de 5% pour l'activité de diagnostic à changes constants.

En mars dernier, Roche avait reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA (Food and Drug Administration), l'autorité de santé américaine, pour ses tests automatisés de détection des coronavirus utilisés dans des centaines de laboratoires du monde entier.

A l'occasion de la publication des résultats, le PDG de Roche, Severin Schwan, s'était montré prudent sur le lancement d'un vaccin contre le coronavirus dans un délai de 12 à 18 mois...

n