Roche Bobois : ventes annuelles à +6,9%

Roche Bobois : ventes annuelles à +6,9%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Grâce à un bon 4ème trimestre, Roche Bobois affiche un chiffre d'affaires annuel de 274,7 ME, en croissance solide de +6,9% à taux de change courant, et dépasse l'objectif fixé.

Au 4ème trimestre 2019, Roche Bobois a enregistré une très forte accélération de son activité sur quasiment l'ensemble de ses zones géographiques. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 ressort ainsi à 73,3 ME, soit une croissance de +10% à changes courants et de +8,7% à changes constants.