Roche Bobois : une publication appréciée

(Boursier.com) — Roche Bobois monte de 1% à 39 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un nouveau record de chiffre d'affaires en 2022 à 408,5 ME, au-dessus de l'objectif annoncé de 385 ME, et en croissance de +22,3% par rapport à 2021 et de +17,4% à changes constants.

Fort de ce bon niveau d'activité, Roche Bobois SA a confirmé son objectif de forte croissance de son EBITDA en 2022 et rappelle au passage avoir versé le 6 décembre dernier un acompte sur dividende de 1 euro par action à ses actionnaires en anticipation de cet exercice remarquable.

Portzamparc parle d'une "très bonne publication"..."Le volume d'activité de fin d'année permet d'anticiper une poursuite de la croissance sur le S1 2023... Nous conservons de notre côté un scénario prudent sur l'année 2023 (PZP CA 383,5 ME -6%, hors rachats de franchisés France). Le groupe anticipe l'ouverture de 6 magasins en propre (4 US, 2 France) et souhaite poursuivre le rythme d'ouverture de franchisés (entre 5 et 10)" conclut l'analyste qui vise un cours de 42 euros en restant à l'achat.