Roche Bobois : un analyste voit plus haut !

(Boursier.com) — Roche Bobois monte de 1% à 41,90 euros ce jeudi, alors que le groupe a affiché un taux de marge brute sur l'exercice de 60,1% (+50bp), induisant une légère dégradation au S2 (-10 bp). "Rappelons que le groupe n'avait pas intégralement répercuté la hausse des coûts supply sur la zone US/Canada du fait de l'effet change, mais qu'il allait ajuster les prix début 2023" commente Portzamparc. Au final, avec une accélération des dépenses de communication au S2 (+9,5 ME sur l'année dont +6,5 ME au S2), l'EBIT est en dessous des attentes à 43,9 ME. Cela représente tout de même une croissance de +55,7% vs n-1 à comparer à la croissance 'top line' de +22,3%.

Sous les effets de rythmes de livraison, le stock de contremarques en cours de livraison a augmenté sensiblement (notamment zone US/Canada +10 ME), la situation cash net du groupe s'est établie à 65 ME. Le management a confirmé l'accélération de l'ouverture de POS sur la zone US/Canada (+5 ouvertures en propre vs +4 précédemment, sur 7 ouvertures au niveau groupe).

"Le management confirme la croissance 'à minima' pour le S1 2023 malgré l'effet de base qui devient compliqué. Sur les prises de commandes, le volume d'affaires à fin février est en recul de 6% sur les magasins en propre" poursuit Portzamparc qui met à jour son scénario : "sous l'intégration de 5 nouveaux magasins aux US (ramp-up 3 ans), une croissance L/L sur la zone de +4% (une stabilité globalement par ailleurs) et un change légèrement défavorable, nous visons un CA 2023 de 420,3 ME +2,9% pour un taux de marge brute de 60,7% (+60bp) et un EBIT de 48,3 ME (43,7 ME précédemment). Après mise à jour de notre valorisation, nous relevons notre objectif de 42 à 48 euros, 'Acheter'".