Roche Bobois : sous pression malgré le maintien des objectifs

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Roche Bobois abandonne 5,5% à 41,4 euros au lendemain de la confirmation de ses objectifs annuels. Malgré un léger recul de ses revenus au troisième trimestre, le groupe anticipe toujours un chiffre d'affaires d'au moins 425 ME, soit une croissance de l'ordre de +5% et une nouvelle progression de son EBITDA par rapport au record de l'année 2022.

Le management a également réitéré sa politique de distribution aux actionnaires, avec, comme en 2022, le versement d'un acompte sur dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice en cours.

Pour TP ICAP Midcap, cette publication conforte son scénario d'un ralentissement de l'activité sur les prochains trimestres. Les attentes du consensus pour 2024 semblent trop ambitieuses. Le courtier les revoit de son côté à la baisse avec un CA maintenant attendu à 419 ME (vs 432 ME), soit un recul de 2% impactant ses BPA 2024 de -10%. L'objectif de cours est ainsi ajusté de 48 à 45 euros avec un conseil 'conserver' maintenu.

Les dynamiques en volumes d'affaires ralentissent mais le groupe poursuit son développement, note Portzamparc. Le titre est désormais plus abordable qu'au début de l'été mais le courtier reste à 'conserver' du fait d'un contexte qui pourrait (devrait) continuer à se dégrader. L'objectif est abaissé de 53 à 50 euros.