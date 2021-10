Roche Bobois : sous les 30 euros

(Boursier.com) — Roche Bobois revient en arrière de 0,3% sous les 30 euros ce vendredi, alors qu'à l'issue du 1er semestre 2021, le groupe rappelle avoir enregistré un volume d'affaires record, toutes enseignes confondues, de 312,2 ME contre 208 ME au 1er semestre 2020, soit une forte hausse de +50% (et +26,9% par rapport au 1er semestre 2019). La croissance d'activité a été particulièrement forte aux États-Unis. La tendance est restée favorable sur les mois de juillet et août. Le groupe affiche désormais un volume d'affaires total de 409,4 ME à fin août 2021 contre 296 ME à fin août 2020, en progression de +38,3%, toutes enseignes confondues (+29% par rapport à 2019).

Au 30 juin, la marge d'EBITDA était de 19,6%, à taux de change courant (et constant), en hausse de +5,5 points par rapport au 1er semestre 2020 et de +4 points par rapport au 1er semestre 2019. Le résultat net ressort à 9 ME, contre -1,2 ME au S1 2020. Le groupe se dit "très confiant" concernant la publication de résultats annuels record en 2021 et table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à 325 ME et un EBITDA "en très forte croissance".

Parmi les derniers avis de brokers, Bryan Garnier a revalorisé le dossier de 29 à 34 euros avec un avis à l'achat. Portzamparc parlait de son côté d'une "bonne publication" (...) "Le groupe poursuit son développement avec un rythme d'ouverture de sites en propre en ligne avec nos estimations. Le parcours du titre (+50% YTD) et la valorisation plus exigeante nous amènent cependant à passer d''Acheter' à 'Renforcer' avec un objectif de cours de 32 euros" concluait l'analyste. Du côté d'Oddo BHF, toujours à 'surperformance', l'objectif de cours est passé à 33 euros, le broker évoquant une "très bonne publication", une "excellente visibilité sur la fin de l'année" et une valorisation qui reste "intéressante"...