Roche Bobois : résultats semestriels record

(Boursier.com) — Le groupe d'ameublement haut de gamme Roche Bobois a dégagé au premier semestre 2022 un EBITDA courant en très forte progression à 47,9 ME (+52,8% par rapport au 1er semestre 2021), soit une marge d'EBITDA courant de 23,6% (+3,9 points par rapport au 1er semestre 2021). Cette performance remarquable a été portée en particulier par le niveau historique de la zone Etats-Unis / Canada (29,1% de marge d'EBITDA sur ce 1er semestre 2022) amplifiée par un effet de change favorable.

La zone Etats-Unis / Canada est devenue aujourd'hui le 1er contributeur au chiffre d'affaires et à la marge d'EBITDA consolidée du Groupe.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (18,4 ME), le résultat opérationnel ressort en très forte progression à 28,1 ME au 30 juin 2022 (contre 13,8 ME au 30 juin 2021). Le résultat net s'élève à 20,1 ME contre 9 ME au 30 juin 2021.

Au vu des excellents résultats de ce 1er semestre 2022 conjugués au niveau de volume d'affaires ainsi qu'au portefeuille global de commandes (178 ME au 30 juin 2022), Roche Bobois vise pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 385 ME et un EBITDA en forte hausse.