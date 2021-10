Roche Bobois : réitère sa guidance financière

(Boursier.com) — Roche Bobois publie son volume d'affaires pour le 3ème trimestre 2021, avec un chiffre d'affaires en hausse de +18,2% à changes courants. Le groupe atteint ainsi +35% de croissance au terme de ces neuf mois. Le volume d'affaires (prises de commandes du réseau de magasins intégrés et des franchisés, pour les deux marques) est, lui, en croissance de +9,7% à changes courants sur le 3ème trimestre, soit +34,8% à l'issue des 9 mois. Il est à noter que le 3ème trimestre 2020 était lui-même en forte croissance par rapport à la même période de 2019 suite à un fort rebond d'activité post-confinement. Comparé au 3ème trimestre 2019, les prises de commandes du 3ème trimestre 2021 sont en forte hausse de +32,2%.

Au terme de ces 9 mois, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 242,3 ME contre 179,6 ME, en forte croissance de +34,9% à changes courants (+37,1% à changes constants).

Les prises de commandes du 3ème trimestre 2021 sont restées très bien orientées. Le Groupe réussit même à surperformer le solide rebond qui avait été enregistré au 3ème trimestre 2020 post-confinement. Sur l'ensemble du réseau du Groupe (franchises compris), le volume d'affaires s'établit à 139,4 ME au 3ème trimestre 2021 contre 127,1 ME un an auparavant, soit une croissance de +9,7%. Les magasins en propre surperforment les magasins franchisés avec un volume d'affaires de 78,3 ME, soit une hausse de +12,8%. Á noter que la croissance a été tirée en particulier par la zone Amérique du Nord, à +30%, et l'Europe (hors France et hors Royaume Uni), à +17,5%. Comparé au 3ème trimestre 2019, la croissance du volume d'affaires sur le 3ème trimestre 2021 est de +32,2%.

Au terme de ces neuf premiers mois, le groupe affiche un volume d'affaires (toutes enseignes confondues) de 451,6 ME à comparer à 335,1 ME à la même date l'an dernier, soit une forte hausse de +34,8%, provenant essentiellement du Like-for Like (périmètre des magasins existants). Le volume d'affaires des magasins en propre s'élève à 246,5 ME (contre 178,1 ME au 30 septembre 2020), en forte croissance de +38,4%.

Le portefeuille de commandes restant à livrer au 30 septembre 2021 pour les magasins en propre du Groupe est de 136,1 ME (à comparer à 108,9 ME au 30 septembre 2020). Il constitue autant de chiffre d'affaires à comptabiliser dans les mois à venir.

Guidance financière confirmée

Roche Bobois poursuit son plan d'ouvertures international de magasins. Un nouveau magasin en propre ouvrira très prochainement à Monaco alors que les travaux des deux nouveaux magasins en propre aux États-Unis (Floride et Californie) vont démarrer fin 2021 pour des ouvertures prévues début 2022.

Fort de ces bons éléments, la société réitère sa guidance financière avec un chiffre d'affaires annuel attendu à un montant supérieur à 325 ME et un EBITDA en forte hausse.