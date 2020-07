Roche Bobois : rattrapage à l'appui !

(Boursier.com) — Roche Bobois grimpe de 9% ce mercredi à 15,50 euros, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires semestriel proche de 110 ME, en repli de 18,6%, qui s'explique à la fois par les effets de la fermeture des magasins ainsi que par des retards de livraisons. En conséquence, le portefeuille de commandes restant à livrer au 30 juin 2020 pour les magasins du groupe est en forte hausse à 103 ME, soit +12,1 ME par rapport à la même période l'an dernier.

Le groupe a constaté un effet de rattrapage global très significatif de son activité commerciale sur le mois de juin qui a enregistré à lui seul une progression de +65% du volume d'affaires, toutes marques et toutes zones confondues.

Le mois de juin 2020 a marqué ainsi le plus haut niveau historique enregistré en volume d'affaires pour un mois de juin, ce qui permet au groupe de rattraper partiellement le retard lié à la période de fermeture des magasins.

Enfin, la société souligne à fin juin un niveau de trésorerie en très forte hausse à 40,2 ME, hors Prêt Garanti par l'État de 25 ME, contre 31,1 ME au 31 décembre 2019.

"Malgré la sous-performance par rapport à nos attentes au T2, nous relevons notre scénario annuel en 'top line' à 255,6 ME vs 248,1 ME, sous l'effet du bon niveau de prise de commandes qui devrait se poursuivre au cours de l'été" commente Portzamparc qui attend ainsi un CA au S2 en progression de +4,2% à 146,1 ME avec un T3 en retrait de -7,7 (matérialisation du peu de prises de commandes début T2) et une sensible accélération T4 à +15%... Verdict : "Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' et notre objectif de cours de 19 euros".