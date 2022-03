Roche Bobois : qui dit mieux ?

(Boursier.com) — Roche Bobois grimpe de près de 4% à 34,50 euros ce jeudi après avoir publié ses résultats annuels clos au 31 décembre 2021. Dans un contexte pourtant perturbé par des fermetures de magasins en début d'année dans certains pays (Allemagne, Canada, France et Suisse notamment), Roche Bobois a publié des résultats 2021 historiques illustrés par un chiffre d'affaires en forte progression de +25,5% à 334 ME et une marge d'EBITDA proche des 20%, un niveau jamais atteint. En parallèle, la société affiche une génération de trésorerie liée à l'activité en très forte progression (+38,2% par rapport à fin 2020) et une trésorerie nette positive de 67,6 ME à la clôture de l'exercice. La Société proposera un dividende de 1 euro par action lors de la prochaine assemblée générale, multiplié par deux.

L'Ebitda courant ressort à 65,2 ME au 31 décembre 2021 contre 50,2 ME au 31 décembre 2020, soit une forte croissance de +29,9% (+30,8% à changes constants). L'Ebitda de la zone Amérique du Nord enregistre la plus forte croissance de l'exercice (+45,6%). Les zones autres Europe et la France enregistrent respectivement une croissance de +22,5% et +17,1% de leur Ebitda. L'Ebitda de l'enseigne Cuir Center progresse de +30,1% sur l'exercice. Le taux de marge d'Ebitda s'élève ainsi à 19,5% contre 18,9% au 31 décembre 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements (33,3 ME), le résultat opérationnel est ressorti en très forte progression à 28,2 ME contre 17,1 ME au 31 décembre 2020, en croissance de +65,1%. Après prise en compte du résultat financier (-1,8 ME) et de l'impôt (-7,6 ME), le résultat net part du Groupe s'élève à 18,7 ME contre 10 ME au 31 décembre 2020, en très forte croissance de +87,8%. Les capitaux propres ressortent à 83,4 ME au 31 décembre 2021.

Le groupe précise que son activité est très marginale en Russie et en Ukraine, zones où le groupe est uniquement implanté au travers de 5 points de ventes franchisés, 3 magasins en Russie (Moscou et Ekaterinbourg) et 2 en Ukraine à Kiev. Ces magasins représentent 0,6% du volume d'affaires total en 2021 et n'ont quasi aucun impact sur les comptes consolidés. Le groupe indique que les magasins en Ukraine ont fermé dès le début du conflit et que l'activité de Roche Bobois en Russie est suspendue. À fin décembre 2021, Roche Bobois SA compte 338 magasins dont 258 magasins Roche Bobois (dont 107 en propre et 151 en franchise) et 80 magasins Cuir Center (dont 21 en propre et 59 en franchise).

Plan à suivre

Roche Bobois vise pour l'exercice 2022, 2 nouvelles ouvertures de magasins en propre aux Etats-Unis au 1er trimestre 2022 (à Sarasota (Floride) et Palm Desert (Californie), actuellement en travaux) et 1 ouverture en propre à Lugano (Suisse) à l'été 2022. Le groupe devrait concrétiser dans l'année 2 à 3 ouvertures supplémentaires de magasins en propre en Amérique du Nord et en Europe. La Société prévoit enfin trois transferts sur des localisations premium à Milan (Italie), Madrid (Espagne) et Boston (États-Unis) - ces deux derniers étant déjà réalisés à date - et anticipe l'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise.

Les premiers mois de l'exercice 2022 restent très bien orientés avec un volume d'affaires total de 128,6 ME à fin février 2022, soit une hausse de 9,2% par rapport à la même période l'an dernier et de 37,9% par rapport à fin février 2019. Le volume d'affaires des magasins en propre ressort à 71,6 ME (+25,1% par rapport à fin février 2021 et +49,2% par rapport à fin février 2019), avec une activité particulièrement dynamique sur la zone Amérique du Nord (24,9 ME soit +51,3% par rapport à fin février 2021) et la zone autres Europe (13,2 ME soit +81,1% par rapport à fin février 2021).

Le groupe rappelle par ailleurs que le portefeuille de commandes restant à livrer au 31 décembre 2021 s'élevait à 159 ME, en forte croissance de +53,6% par rapport à fin 2020. Ce portefeuille vient alimenter les livraisons et donc le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 et va contribuer significativement à sa croissance.

Au vu du bon niveau d'activité commerciale et du portefeuille de commandes existant, le groupe confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2022.

Portzamparc parle d'une "bonne publication, avec une excellente génération de cash et une bonne visibilité au S1". Verdict : "Renforcer avec un objectif de cours de 40 euros".