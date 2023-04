Roche Bobois : prises de profits après une solide publication

(Boursier.com) — Roche Bobois décroche de 5,5% à 44,4 euros après son point trimestriel. La société a enregistré au 1er trimestre 2023 une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires (+12%), reflet de livraisons soutenues depuis le début de l'année, alors même que la base de comparaison est devenue exigeante. Au global, l'activité ressort à 104 ME, en hausse de +10,5% à changes constants.

Compte-tenu du niveau de portefeuille de commandes au 31 mars, qui s'élève à 175,5 ME à changes courants, dont 3 ME d'effet change (à comparer à 170,2 ME au 31 décembre 2022 à changes courants dont 10 ME d'effet change) et du rythme de livraisons actuel, le Groupe confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2023.

Cette publication ressort en ligne avec les attentes d'Oddo BHF qui garde donc inchangé son scénario 2023 faisant état d'un CA de 430 ME et d'un ROC de 47,5 ME (marge opérationnelle en hausse de 30 pb à 11%). À la suite de la belle surperformance du titre depuis le début de l'année (+33% vs CAC Small flat), d'un manque d'upside à court terme et d'effets de base qui vont se complexifier (consommation aux US qui pourrait se calmer notamment), l'analyste dégrade le dossier à 'neutre' avec une cible maintenue à 46 euros.

Portzamparc ('achat') évoque de son côté une " bonne publication ". Le volume d'affaires offre une bonne visibilité sur la suite de l'exercice, ajoute la maison de bourse, qui relève sa cible de 48 à 53 euros.