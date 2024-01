Roche Bobois : peu de réaction...

(Boursier.com) — Roche Bobois campe sur les 48 euros ce vendredi, alors que le groupe a clôturé son exercice 2023 sur un nouveau record de chiffre d'affaires qui s'élève à 429,5 millions d'euros, en croissance de +5,1% à changes courants et de +6,1% à changes constants. Cette performance est parfaitement en ligne avec l'objectif annuel annoncé (un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 425 ME, soit environ 5% de croissance). Elle s'est appuyée sur un très bon 4e trimestre (+7% à changes courants) marqué par une dynamique soutenue de livraisons sur l'ensemble des zones géographiques.

Fort de ce bon niveau d'activité, Roche Bobois SA confirme son objectif d'un Ebitda en croissance pour l'année 2023. Le groupe rappelle avoir versé, pour la 2e année consécutive, un acompte sur dividende de 1 euro par action le 16 novembre dernier, reflet des anticipations de son exercice.

Dans un environnement économique qui reste moins favorable au marché de l'ameublement, le Groupe a fait preuve de résistance après une année 2022 record. Le volume d'affaires global (franchises incluses) s'établit ainsi à 601 ME fin 2023, limitant son recul à -7,9% à changes courants (-6,4% à changes constants).

Au vu de son nouveau record de chiffre d'affaires, Roche Bobois SA a confirmé son objectif de délivrer une nouvelle croissance de son Ebitda en 2023.

Portefeuille

Roche Bobois SA clôture l'exercice 2023 avec un portefeuille de commandes restant à livrer d'un niveau solide de 137 ME à changes courants (139 ME à changes constants) qui reflète le rythme soutenu des livraisons sur la dernière partie de l'année et la réduction des délais de fabrication (-19% par rapport au 31 décembre 2022).

Sur 2024, et dans un contexte économique moins dynamique, le groupe entend poursuivre le développement de son réseau en propre, notamment par rachats de franchises.

Roche Bobois SA annonce ainsi poursuivre des discussions avancées avec son franchisé chinois afin d'élargir sa présence en propre sur ce marché émergent à fort potentiel...

"Pas de surprise sur 2023, nous devenons plus prudents sur 2024 en 'top line' et sur les marges malgré les renégociations

évoquées" commente Portzamparc qui confirme son opinion 'Conserver' en attendant une potentielle bonne nouvelle de Chine, mais la création de valeur dépendra du montant négocié pour ces 51%" conclut l'analyste qui cible un cours de 50 euros.