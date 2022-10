Roche Bobois : objectifs confirmés et versement d'un dividende exceptionnel

(Boursier.com) — Roche Bobois fait état d'une croissance de 24,8% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre (+17,8% à devises constantes). La très bonne dynamique d'activité s'est ainsi poursuivie pour le groupe sur la période avec des livraisons intenses sur toutes les zones géographiques. Au terme de ces neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 306,2 ME, en croissance très solide de 26,4% (+21,1% à changes constants). Après une année 2021 en très forte croissance et donc des comparables élevés, le volume d'affaires global des deux enseignes (y compris réseaux de franchisés) est en croissance au cumul à fin septembre 2022 de +4,0% par rapport à la même période l'an dernier. Sur le périmètre des magasins en propre, cette croissance atteint +7,9%.

Sur le troisième trimestre uniquement, avec une base de comparaison particulièrement élevée, le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues) ressort en léger repli de -2,7% et se maintient quasiment au niveau de celui de l'an dernier sur le périmètre des magasins en propre (77,1 ME, soit -1,5%). A noter une dynamique particulièrement favorable sur le mois de septembre, avec une croissance globale de +8,2% par rapport au mois de septembre 2021 sur l'ensemble des magasins du réseau (franchisés inclus).

Roche Bobois SA dispose d'un portefeuille de commandes restant à livrer très solide (162,1 ME au 30 septembre 2022, soit +26 ME sur un an), et confirme ses objectifs financiers, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 385 ME et un EBITDA en forte hausse. Très confiante dans cette perspective, le Directoire a décidé le versement exceptionnel d'un acompte sur dividende de 1 euro par action.