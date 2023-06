Roche Bobois : nouveau partenaire de l'AS Monaco

(Boursier.com) — Roche Bobois sera partenaire de l'AS Monaco pour la saison 2023-24. La collaboration entre le club de la Principauté et la marque française d'ameublement et de décoration haut de gamme se matérialisera par la création d'un nouvel espace VIP au Stade Louis-II : le "Roche Bobois Lounge". Le "Roche Bobois Lounge " offrira une expérience unique, mettant en valeur le style et l'élégance qui font la renommée de la marque, indique le club.

Eric Amourdedieu, Directeur Général de Roche Bobois, affirme : "nous sommes très heureux de devenir le partenaire de l'AS Monaco pour l'aménagement de leur espace VIP, qui deviendra le " Roche Bobois Lounge ". Ce partenariat est une occasion unique de rapprocher le monde du sport et du design, offrant ainsi aux visiteurs une expérience exceptionnelle".