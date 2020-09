Roche Bobois limite la casse au 1er semestre

(Boursier.com) — Roche Bobois se félicite de ses résultats semestriels : "bien que le Groupe affiche logiquement un chiffre d'affaires en repli sur le 1er semestre 2020 compte tenu de la fermeture de ses magasins pendant la période de confinement, la société a su démontrer la résilience de son modèle économique en contexte de crise."

Le Groupe a réduit significativement ses charges opérationnelles de -17%, de manière proportionnelle au chiffre d'affaires, ce qui a permis de limiter l'impact sur l'EBITDA. Le taux d'EBITDA du Groupe est ainsi en repli très limité de 1,5 points à 14,2% au 30 juin 2020. L'EBITDA courant ressort donc à 15,5 ME au 1er semestre 2020 contre 21,1 ME, en repli de 5,6 ME. Le résultat net s'élève à -1,1 ME, contre un bénéfice de 4,1 ME un an plus tôt. Sur la période le chiffre d'affaires recule à 109,6 ME, contre 134,7 ME au premier semestre 2019.

Depuis la réouverture de ses magasins à partir de mai dernier, le Groupe a constaté un net rebond de son activité commerciale (+61,9% en juin, +15,4% en juillet et +47,1% en août sur ses magasins en propre). À fin août 2020, sur ses deux enseignes Roche Bobois et Cuir Center en France, la société avait déjà quasiment rattrapé son retard par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur cet exercice, le chiffre d'affaires annuel sera en repli compte tenu des délais de livraisons. Cependant, ce repli sera limité par le fort rattrapage observé sur le volume d'affaires des différentes zones géographiques, annonce Roche Bobois.