Roche Bobois : légère hausse après les résultats

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Roche Bobois avance de 1% à 50,2 euros au lendemain de son point semestriel. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme a dégagé sur les six premiers mois de l'année un EBITDA courant de 49,9 ME (+4,2%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,2% à 221,7 ME. La marge d'EBITDA atteint ainsi 22,5%, un niveau jugé élevé par le groupe. Malgré des investissements significatifs, le Groupe affiche un free cash-flow positif sur la période de 6,8 ME.

Portzamparc parle d'une publication sans surprise qui confirme globalement son scénario 2023. Les tendances à fin août sont dans la lignée de celles commentées à fin juin (baisse mesurée du volume d'affaires mais effet de base compliquée, surperformance des magasins en propre). Le titre reste toutefois correctement valorisé selon la maison de bourse, qui maintient son avis 'conserver' et son objectif de 53 euros.

TP ICAP Midcap évoque une petite déception tant au niveau des résultats que des perspectives. Le groupe vise pour 2023 un CA de 425ME et une amélioration de l'EBITDA. Cette guidance est globalement en ligne avec ses attentes mais le consensus pourrait revoir les siennes à la baisse. La réunion investisseurs prévue ce matin permettra notamment de faire le point sur les tendances actuelles alors que le volume d'affaires affiche une baisse de 5,9% à fin août, souligne le broker. En attendant, il confirme sa recommandation 'conserver', jugeant la valorisation en ligne avec les perspectives du groupe et le potentiel de bonnes surprises limité. L'objectif est maintenu à 48 euros.

Bryan Garnier reste lui à l''achat' sur le titre. Roche Bobois reste une histoire de croissance (marge d'ouverture de magasins en Amérique du Nord + opportunité de commencer à racheter les franchisés en Chine) et est assez insensible au contexte inflationniste actuel, affirme le courtier.