Roche Bobois : légère croissance au T1

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2020, Roche Bobois SA réalise un chiffre d'affaires de 61,8 ME contre 60,3 ME au 1er trimestre 2019, en croissance de +2,5% à changes courants, tiré par la bonne dynamique de la zone Etats-Unis/Canada.

La performance sur le chiffre d'affaires a été atténuée par la crise sanitaire liée au COVID-19, avec un rythme des livraisons fortement ralenti à partir de mi-mars.

A fin mars 2020, le groupe dispose ainsi d'un portefeuille de commandes sur la marque Roche Bobois restant encore à livrer de 90,3 ME contre 87,8 ME à fin mars 2019.

sur le 1er trimestre 2020, au niveau de l'enseigne Roche Bobois, le groupe a constaté un repli de son volume d'affaires global de -12,1% à 94,5 ME contre 107,5 ME. Après avoir enregistré une croissance de +10,9% de son volume d'affaires à fin février 2020, le mois de mars 2020, à lui seul, a concentré toute la baisse, un montant de -21,1 ME par rapport à mars 2019, soit -54,4% sur 1 mois.