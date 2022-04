Roche Bobois : le chiffre d'affaires du 1er trimestre grimpe à 92,9 ME, en hausse de près de 30%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Roche Bobois en France s'élève à 28,2 ME au 1er trimestre 2022, contre 23,6 ME au 1er trimestre 2021, en hausse de +19,5%. Cette croissance reflète le niveau élevé des prises de commandes en fin d'année 2021 amplifié par l'opération les 8 jours exceptionnels (en octobre 2021) qui a connu un franc succès. L'enseigne Cuir Center réalise un chiffre d'affaires de 10,3 ME au 1er trimestre 2022 contre 8,9 ME au 1er trimestre 2021, soit une solide progression de +15,1%, qui illustre le bon niveau de fréquentation en magasins et le rythme soutenu des livraisons sur ce trimestre.

La zone États-Unis/Canada enregistre un nouveau record avec un chiffre d'affaires de 30,6 ME au 1er trimestre 2022 contre 20,4 ME au 1er trimestre 2021, en croissance de +50% à changes courants (+39,9% à changes constants) portée par une dynamique commerciale toujours aussi forte. Le succès de l'opération commerciale des 8 jours exceptionnels réalisée en fin d'année 2021 conjugué à un très haut niveau de livraisons en début d'année ont contribué à cette excellente performance.

Au total, le chiffre d'affaires de ce 1er trimestre 2022 ressort à 92,9 ME, contre 71,7 ME au 1er trimestre 2021, soit une très forte croissance de +29,6% à changes courants (+26,2% à changes constants).

Une activité toujours soutenue sur ce début d'année

Roche Bobois enregistre un volume d'affaires global de 186,6 ME à fin mars 2022 (toutes enseignes confondues) contre 176,8 ME à fin mars 2021, soit une croissance de +5,6% alors que le niveau de volume d'affaires du 1er trimestre 2021 était déjà un record. La croissance est de +31,9% par rapport au 1er trimestre 2019 (toutes enseignes confondues).

Les magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) surperforment très largement les magasins franchisés et affichent un volume d'affaires de 104,6 ME au 1er trimestre 2022, contre 89,5 ME au 1er trimestre 2021, soit une forte croissance de +16,9% par rapport au 1er trimestre 2021 et de +42,3% par rapport à la même période en 2019. La croissance a été particulièrement forte sur deux zones, les Etats Unis/Canada (+30,6%) et le reste de l'Europe (+37,5%).

Les magasins en propre de l'enseigne Roche Bobois uniquement, représentent un total de volume d'affaires de 93,2 ME contre 75,5 ME à la même période l'an dernier, en hausse de +17,7 ME. Forte croissance du portefeuille de commandes : +20% sur trois mois. Enfin, le portefeuille de commandes global restant à livrer continue à progresser très fortement à 191 ME au 31 mars 2022 à comparer à 159 ME au 31 décembre 2021 (+32 ME) et 129,5 ME au 31 mars 2021 (+61,5 ME).

Au vu du bon niveau d'activité commerciale et du niveau élevé du portefeuille de commandes existant, le Groupe confirme sa bonne trajectoire de croissance avec une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2022. En parallèle, le groupe entend continuer sur cet exercice à surperformer le marché et à consolider son offre et son positionnement haut de gamme sur le "French art de vivre".