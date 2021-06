Roche Bobois : la famille Chouchan précise ses positions

Roche Bobois : la famille Chouchan précise ses positions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 15 juin à l'AMF, le sous-concert de la famille Chouchan a déclaré avoir franchi en baisse, le 10 juin, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Roche Bobois SA. Il détient 1.327.876 actions Roche Bobois SA représentant 2.655.752 droits de vote en AGO et en AGE, soit 13,45% du capital et 14,3% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'un apport en nature d'actions Roche Bobois SA par M. Jean-Eric Chouchan dans le cadre du règlement d'une succession.

A cette occasion, le concert des familles Chouchan et Roche n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 10 juin, 5.068.077 actions Roche Bobois SA représentant 10.011.556 droits de vote en AGO et en AGE, soit 51,32% du capital et 53,92% des droits de vote la société.

La répartition s'effectue comme suit...

- Jean-Eric Chouchan : 644.354 actions et 6,52% du capital

- Marie-Claude Chouchan : 411.750 actions et 4,17% du capital

- Léonard Chouchan : 135.886 actions et 1,38% du capital

- Margaux Chouchan : 135.886 actions et 1,38% du capital

- Sous-total famille Chouchan : 1.327.876 actions et 13,45% du capital

- François Roche : 2.128.135 actions et 21,55% du capital

- Nathalie Roche : 548.984 actions et 5,56% du capital

- Nicolas Roche : 554 884 actions et 5,62% du capital

- Elise Roche : 503.254 actions et 5,10% du capital

- Antonin Roche : 555.456 actions et 5,62% du capital

- Jeanne Roche : 548.894 actions et 5,56% du capital

- Société Immobilière Roche (SIR) : 1.028.639 actions et 10,42% du capital

- Sous-total famille Roche : 3.740.201 actions et 37,87% du capital

Total concert : 5.068.077 actions et 51,32% du capital.