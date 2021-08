Roche Bobois : Jean-Eric Chouchan précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 août à l'AMF, complété par un courrier reçu le 17 août à l'AMF, Jean-Eric Chouchan a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 13 août, le seuil de 5% des droits de vote concernant les décisions d'Assemblée générale ordinaire (AGO) autres que l'affectation du résultat et les décisions d'Assemblée générale extraordinaire (AGE). Il détient 629.540 actions Roche Bobois SA représentant 1.259.080 droits de vote en AGO (pour l'affectation des résultats), soit 6,78% des droits de vote de la société et 903.576 droits de vote en AGO (hors affectation des résultats) et en AGE, soit 4,87% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de la donation-partage de la nue-propriété de 177.752 actions Roche Bobois au profit de Léonard Chouchan et Mme Margaux Chouchan.

A cette occasion, le concert des familles Chouchan et Roche n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 13 août, 5.068.077 actions Roche Bobois SA représentant 10.011.556 droits de vote en AGO et en AGE, soit 51,32% du capital et 53,92% des droits de vote la société.