Roche Bobois : hausse des résultats annuels

(Boursier.com) — Au terme de l'exercice 2020, Roche Bobois réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé de 266 ME en repli de -3,2% à taux de changes courants et de -2,8% à taux de changes constants.

L'EBITDA courant ressort à 50,2 ME contre 45,9 ME, en progression de +9,4% par rapport au 31 décembre 2019.

Le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe progresse de plus de 2 points à 18,9% contre 16,7% au 31 décembre 2019.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 17,5 ME contre 16,7 ME au 31 décembre 2019, en croissance de +4,5%.

Le résultat net part du Groupe est de 10 ME contre 9,3 ME au 31 décembre 2019, en croissance de +7,2%.

Au 31 décembre 2020, la société est en position de trésorerie nette positive de 25 ME.

Fort des bons résultats 2020 et de la confiance du Directoire et du Conseil de Surveillance dans les perspectives, il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira en juin 2021, la distribution de 50% du résultat net 2020, ce qui représentera un dividende de 0,50 Euro par action.