Roche Bobois : forte hausse du chiffre d'affaires

Roche Bobois : forte hausse du chiffre d'affaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 de Roche Bobois s'élève à 71,7 ME en croissance de +16% par rapport au 31 mars 2020 et de +19% à changes constants.

Cette performance est visible sur les deux enseignes et sur l'ensemble des zones géographiques et témoigne à la fois de la bonne dynamique commerciale de la fin 2020 et d'un niveau élevé de livraisons clients sur le 1er trimestre 2021.

La société bénéficie également d'un effet de base favorable sur ce trimestre, pour mémoire les livraisons avaient été perturbées l'an dernier à la même période dans la plupart des pays...