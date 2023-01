Roche Bobois : forte hausse des ventes

(Boursier.com) — Roche Bobois réalise un nouveau record de chiffre d'affaires en 2022 à 408,5 ME, au-dessus de l'objectif annoncé de 385 ME, et en croissance de +22,3% par rapport à 2021 et de +17,4% à changes constants.

Fort de ce bon niveau d'activité, Roche Bobois SA confirme son objectif de forte croissance de son EBITDA en 2022 et rappelle avoir versé le 6 décembre dernier un acompte sur dividende de 1EUR par action à ses actionnaires en anticipation de cet exercice remarquable.