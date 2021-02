Roche Bobois : fort rebond des ventes en fin 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020 de Roche Bobois ressort à 86,5 ME, soit une croissance de +17,9% à changes courants et de +20% à changes constants.

Cette performance confirme le retour à la croissance observé au 3ème trimestre.

Roche Bobois SA réalise un chiffre d'affaires annuel de 266 ME en repli limité de -3,2% à taux de changes courants et -2,8% à taux de changes constants.

Au vu du bon niveau de prises de commandes enregistré au 4ème trimestre 2020, la société anticipe une nette croissance de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 soutenue par un effet de base favorable...