Roche Bobois : facturations semestrielles à -18,6%

Roche Bobois : facturations semestrielles à -18,6%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Roche Bobois publie un chiffre d'affaires semestriel proche de 110 Me, en repli de -18,6%, qui s'explique à la fois par les effets de la fermeture des magasins ainsi que par des retards de livraisons.

En conséquence, le portefeuille de commandes restant à livrer au 30 juin 2020 pour les magasins du Groupe est en forte hausse à 103 ME, +12,1 ME par rapport à la même période l'an dernier.

Le groupe a constaté un effet de rattrapage global très significatif de son activité commerciale sur le mois de juin qui enregistre à lui seul une progression de +65% du volume d'affaires, toutes marques et toutes zones confondues.

Ce mois de juin 2020 marque ainsi le plus haut niveau historique enregistré en volume d'affaires pour un mois de juin et permet au groupe de rattraper partiellement le retard lié à la période de fermeture des magasins.

Enfin, la société clôture à fin juin avec un niveau de trésorerie en très forte hausse à 40,2 ME, hors Prêt Garanti par l'État de 25 ME, contre 31,1 ME au 31 décembre 2019.