Roche Bobois : en berne après les annonces

(Boursier.com) — Roche Bobois recule de 5,7% ce vendredi à 41,30 euros, alors qu'au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2023, le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 320,1 ME, en croissance de +4,5% à changes courants et de +5,3% à changes constants. Il intègre un léger repli au 3ème trimestre 2023, face à une base de comparaison 2022 élevée et un effet de change moins favorable, mais en phase avec les objectifs de chiffre d'affaires sur l'année 2023...

Roche Bobois confirme ses objectifs financiers de l'année, à savoir un chiffre d'affaires d'au moins 425 ME, soit une croissance de l'ordre de +5% et une nouvelle progression de son EBITDA par rapport au record de l'année 2022.

Le Groupe a annoncé également réitérer sa politique de distribution aux actionnaires, avec, comme en 2022, le versement d'un acompte sur dividende de 1 Euro par action au titre de l'exercice en cours.

Portzamparc parle d'une publication inférieure aux attentes mais le groupe confirme ses guidances 2023. Les dynamiques ralentissent en termes de volumes d'affaires. De quoi rester à "conserver" mais avec un cours cible qui passe de 53 à 50 euros.