Roche Bobois : du solide

Roche Bobois : du solide









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Roche Bobois est stable ce lundi, à 19 euros, alors que parmi les dernières notes d'analystes, Bryan Garnier a ajusté son cours cible sur le dossier de 22 à 23 euros en restant à l'achat'. Le groupe a renoué dès le 3e trimestre 2020 avec la croissance et est parvenu à combler une grande partie de son retard en termes de volume d'affaires (prises de commandes), n'affichant plus qu'un recul de seulement 3,3% pour les magasins en propre (178,2 ME) depuis le début de l'exercice...

L'évolution récente de la situation sanitaire et la nouvelle fermeture des magasins en France et dans certains autres pays, notamment en Europe, ne devraient pas avoir eu d'impact trop significatif sur les résultats du groupe, dans la mesure où les commandes enregistrées au cours du 3e trimestre ont pu être produites et livrées. Le groupe dispose également d'une situation financière solide avec une trésorerie disponible élevée... Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 2 février prochain avec le CA annuel du groupe pour 2020.