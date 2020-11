Roche Bobois : dividende en vue

(Boursier.com) — Roche Bobois SA va tenir son Assemblée générale ordinaire, le 21 décembre, afin de soumettre aux votes des actionnaires une proposition de distribution d'un dividende de 0,1 euro par action. Roche Bobois démontre une nouvelle fois lors de cet exercice la forte résilience de son modèle, en contexte de crise , indique le management.

Finances solides

Le Groupe a ainsi renoué dès le 3e trimestre 2020 avec la croissance et est parvenu à combler une grande partie de son retard en termes de volume d'affaires (prises de commandes), n'affichant plus qu'un recul de seulement -3,3% pour les magasins en propre (178,2 ME) depuis le début de l'exercice.

L'évolution récente de la situation sanitaire et la nouvelle fermeture des magasins en France et dans certains autres pays, notamment en Europe, ne devraient par ailleurs pas avoir d'impact significatif sur les résultats du Groupe en 2020, dans la mesure où les commandes enregistrées au cours du 3ètrimestre pourront être produites et livrées.

Le Groupe dispose également d'une situation financière solide avec une trésorerie disponible élevée.

0,10 euro par action

Dans ce contexte, le Directoire a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,10 euro par action. Roche Bobois rappelle d'ailleurs qu'aucun dividende n'a été versé au titre de l'affectation du résultat net 2019.

L'avis de réunion et l'avis de convocation qui seront publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) apporteront toutes les informations utiles sur le déroulement de l'Assemblée Générale, son ordre du jour ainsi que les modalités de participation des actionnaires. L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que dans le contexte actuel, ces modalités pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et des éventuels dispositifs législatifs d'urgence qui pourraient être adoptés à cet égard. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique "Assemblée Générale" sur le site Internet de la société.