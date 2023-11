Roche Bobois : des précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 octobre à l'AMF, Mme Lucie Henman-Roche a déclaré avoir franchi individuellement, le 27 octobre, à la hausse, le seuil de 5% des droits de vote en assemblée générale extraordinaire de la société Roche Bobois SA. Elle détient 488.927 actions Roche Bobois SA représentant 370.000 droits de vote en AGO concernant l'affectation des résultats, 690.000 droits de vote en AGO hors décision d'affectation des résultats et 977.854 droits de vote en AGE, soit 4,87% du capital, 2% des droits de vote en AGO concernant l'affectation des résultats, 3,74% en AGO hors décision d'affectation des résultats et 5,3% des droits de vote en AGE de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la donation de la nue-propriété d'actions Roche Bobois SA par Mme Nathalie Roche au bénéfice de Mme Lucie Henman-Roche.

A cette occasion, le concert composé des familles Roche et Chouchan n'a franchi aucun seuil et détient 5.137.250 actions Roche Bobois SA représentant 10.113.215 droits de vote en AGO et AGE, soit 51,14% du capital et 54,78% des droits de vote la société.