Roche Bobois confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Roche Bobois a enregistré au 1er trimestre 2023 une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires (+12%), reflet de livraisons soutenues depuis le début de l'année, alors même que la base de comparaison est devenue exigeante. Toutes les zones géographiques de l'enseigne Roche Bobois sont en croissance, avec en particulier une très bonne performance sur la zone États-Unis / Canada qui ressort en progression de +24,3% au 1er trimestre 2023.

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchisés). Le volume d'affaires permet de mesurer l'activité des magasins et d'anticiper le chiffre d'affaires des mois à venir.

Au terme de ce 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Roche Bobois SA ressort à 104 ME contre 92,9 ME au 1er trimestre 2022, soit une croissance de +12% à changes courants (+10,5% à changes constants). Les livraisons ont été soutenues sur l'ensemble des zones géographiques.

Roche Bobois en France réalise un chiffre d'affaires de 30,3 ME au 1er trimestre 2023 contre 28,2 ME au 1er trimestre 2022, en hausse de +7,6%, fruit d'un rythme de livraison soutenu sur les premiers mois de l'année.

La zone États-Unis/Canada enregistre une forte progression de son chiffre d'affaires de +24,3% à changes courants (+19,8% à changes constants), qui ressort ainsi à 38 ME au 1er trimestre 2023 contre 30,6 ME au 1er trimestre 2022. Cette zone bénéficie notamment de l'impact positif du transfert du magasin en propre de Boston (États-Unis) sur un emplacement premium ainsi que les premières contributions des magasins issus des rachats de franchisés à Houston, Dallas et Atlanta (soit 1,8 ME sur ce 1er trimestre 2023).

Le Royaume-Uni affiche, malgré un effet de change défavorable, un chiffre d'affaires solide à 5,3 ME, contre 5,1 ME au 1er trimestre 2022 (+5,3% à changes courants et +11,2% à changes constants) et à comparer à 3,4 ME au 1er trimestre 2021.

Enfin, sur le reste de l'Europe (hors France et hors Royaume-Uni), le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 18,8 ME au 1er trimestre 2023 contre 16 ME au 1er trimestre 2022, soit une croissance de +17,8% à changes courants (+16,0% à changes constants). L'activité a été particulièrement dynamique en Suisse (+32,8%) qui bénéficie de l'ouverture d'un magasin à Lugano en octobre 2022. L'Espagne et l'Italie affichent respectivement des croissances de +36,3% et de +40,7% de leurs chiffres d'affaires et bénéficient notamment des relocalisations des magasins en propre opérées en 2022, à Madrid (Espagne) et Milan (Italie), sur des emplacements plus premium.

Seule l'enseigne Cuir Center est en repli sur ce trimestre (-13,4%) avec un chiffre d'affaires de 8,9 ME au 1er trimestre 2023 contre 10,3 ME au 1er trimestre 2022, lié à son positionnement milieu de gamme plus sensible à la conjoncture.

Confirmation d'une nouvelle croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023

En termes de volume d'affaires, le Groupe reste pénalisé par des comparables très élevés sur le 1er trimestre 2022, mais a quasiment rattrapé son retard sur les magasins en propre, grâce à une dynamique d'activité plus favorable au mois de mars 2023 en France avec le succès de l'opération commerciale "Les Tentations" et sur la zone Europe (hors France). À noter également que le réseau Cuir Center (franchises et magasins en propre) enregistre un retour à la croissance sur le mois de mars 2023.

Au 1er trimestre 2023, le volume d'affaires (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 176,2 ME, contre 186,6 ME au 1er trimestre 2022, en léger repli de -5,6% à changes courants.

Sur le réseau de magasins en propre (toutes enseignes confondues) le recul du volume d'affaires total est limité à -2,6% à change courant, et s'élève à 101,8 ME, contre 104,6 ME l'an dernier. En comparaison du 1er trimestre 2021, le volume d'affaires des magasins en propre est en croissance de +13,8% à changes courants.

Pour rappel, le volume d'affaires des magasins en propre ne tient pas compte de celui réalisé par les 13 magasins franchisés au 1er trimestre 2023 sur les enseignes Roche Bobois et Cuir Center (qui seront intégrés au réseau en propre fin avril 2023), soit 5,9 ME qui seront comptabilisés dans les livraisons des magasins en propre. Ainsi, avec l'intégration de ces magasins franchisés le volume d'affaires réalisé sur les magasins en propre serait de 107,7 ME, en hausse de +3% à périmètre non constant et changes courants par rapport à fin mars 2022.

Compte-tenu du niveau de portefeuille de commandes au 31 mars 2023 qui s'élève à 175,5 ME à changes courants, dont 3 ME d'effet change (à comparer à 170,2 ME au 31 décembre 2022 à changes courants dont 10 ME d'effet change) et du rythme de livraisons actuel, le Groupe confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2023.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le jeudi 20 juillet 2023 après bourse.