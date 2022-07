Roche Bobois : confiant sur sa capacité à délivrer une bonne performance opérationnelle au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Roche Bobois au 2e trimestre 2022 ressort à 110,1 millions d'euros (87,9 ME un an plus tôt), en croissance de +25,2% à changes courants et de +20,2% à changes constants.

Au final, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 s'élève à 203 ME (159,6 ME au 1er semestre 2021), en forte croissance de +27,2% (+22,9% à change constant).

Dans un contexte économique global moins favorable, Roche Bobois tire son épingle du jeu grâce à son positionnement unique et international, et affiche au terme de ce 1er semestre un niveau de volume d'affaires (toutes enseignes confondues) très élevé à 334,1 ME (312,2 ME au 1er semestre 2021), en croissance de +7%.

Roche Bobois SA affiche un niveau de trésorerie toujours très solide à 88,3 ME au 30 juin 2022 (63,7 ME au 30 juin 2021), après paiement du dividende (1 euros par action au 28 juin 2022).

Perspectives

Sur l'ensemble des enseignes en propre du Groupe Roche Bobois, le portefeuille de commandes global restant à livrer reste très élevé à 178,2 ME au 30 juin 2022 (131,2 ME au 30 juin 2021), en hausse de +47 ME -dont 10 ME d'impact positif de change- et qui constituera autant de chiffre d'affaires à comptabiliser pour les prochains mois.

Au vu de cet excellent niveau d'activité, Roche Bobois est confiant sur sa capacité à délivrer une bonne performance opérationnelle au 1er semestre 2022.

Au niveau du plan d'expansion international de l'exercice, Roche Bobois a prévu 5 ouvertures en propre dont 4 aux Etats-Unis : Naples (Floride) ; Sarasota (Floride) ; Palm Desert (Californie) actuellement en travaux ; et Shorthills (New Jersey) prévu pour le second semestre. Après prise en compte des fermetures, le Groupe Roche Bobois compte au total 336 magasins au 30 juin 2022 dans 55 pays.