Roche Bobois : conclusion d'un pacte d'actionnaires

(Boursier.com) — La société Roche Bobois a été informée de la signature, le 7 avril 2021, par certains actionnaires de la société faisant partie des familles Chouchan et Roche d'un Pacte Dutreil (engagements de conservation des titres Roche Bobois).

Cet engagement a été signé le 7avril et enregistré le 19 avril. Il concerne 19,6% du capital et 20,85% des droits de vote. Les signataires de cet engagement sont Jean-Eric Chouchan (Président du Conseil de surveillance) et Antonin Roche (membre du Directoire).