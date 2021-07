Roche Bobois affiche au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires historique de 159,6 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Roche Bobois annonce son chiffre d'affaires et son volume d'affaires pour le 1er semestre 2021. Le niveau d'activité historique enregistré au 1er trimestre 2021 par Roche Bobois s'est poursuivi sur le 2eme trimestre avec des livraisons très soutenues et une excellente dynamique commerciale.

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 de Roche Bobois SA (qui correspond essentiellement aux livraisons effectuées entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021) enregistre ainsi une très forte croissance sur l'ensemble de ses zones géographiques, que ce soit aux États-Unis/Canada (+112,2%) ou encore sur la zone autres Europe (+80,2%) ou la France (+97,2%). À noter que la société bénéficie également d'un effet de base favorable par rapport au 2ème trimestre 2020 qui avait été marqué par un net ralentissement des livraisons clients pendant deux mois et la fermeture des usines en Italie en avril 2020.

Le groupe affiche ainsi au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires historique de 159,6 ME, en croissance significative de +45,6% par rapport au 1er semestre 2020 (+18,9% par rapport au 1er semestre 2019). Ce 1er semestre 2021 continue à être l'illustration de l'attrait considérable pour les marques du Groupe et reflète également un rythme de livraisons soutenu. En parallèle, la dynamique commerciale est restée particulièrement intense ; les prises de commandes affichent un nouveau record de 312,2 ME au 1er semestre 2021 (+50% par rapport au 1er semestre 2020 et +26,9% par rapport au 1er semestre 2019), un niveau jamais atteint dans l'histoire de la société.

Pour rappel, le volume d'affaires correspond aux prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchisés sur les deux marques entre 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. Le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires avec un décalage de quelques mois selon les pays (3-4 mois en Europe versus 4-6 mois aux États-Unis). Toute évolution positive sur le volume d'affaires des magasins en propre a donc un effet direct sur la progression du chiffre d'affaires à venir.

Au terme de ce 1er semestre 2021, sur l'ensemble des enseignes, le portefeuille de commandes global restant à livrer est de 131,2 ME au 30 juin 2021 contre 103 ME au 30 juin 2020, en hausse de +27,4% et constituera autant de chiffre d'affaires à comptabiliser pour les prochains mois.

Au vu de cet excellent niveau d'activité, Roche Bobois est confiant sur sa capacité à délivrer une bonne performance opérationnelle au 1er semestre 2021 ainsi que sur l'ensemble de l'année.

En parallèle, Roche Bobois SA renforce significativement la solidité de son bilan avec un niveau de trésorerie à 63,2 MEUR au 30 juin 2021 (contre 65,3 ME au 30 juin 2020 mais qui intégrait alors 25 ME de prêt garanti par l'État, depuis remboursé).

Avec les ouvertures en propre à venir sur l'année (Canada, États-Unis et Suisse notamment), la Société est parfaitement en ligne avec le plan d'ouvertures de magasins annoncé lors de son introduction en bourse (18 magasins nets en propres entre 2018 et 2021).

À noter que le rachat des trois magasins franchisés aux États-Unis (Atlanta, Dallas et Houston) est toujours d'actualité avec une option exerçable à partir de début 2022.

Enfin, la société reste également en phase avec son plan d'ouvertures habituel de 5 à 10 franchises par an. Au 30 juin 2021, Roche Bobois SA compte 339 magasins dans 55 pays.