Roche annonce un essai non concluant dans la maladie d'Alzheimer

(Boursier.com) — Le groupe Roche, en collaboration avec le Banner Alzheimer's Institute, a annoncé aujourd'hui les résultats de l'essai colombien sur la maladie d'Alzheimer autosomique dominante (ADAD) de l'Initiative de prévention d'Alzheimer (API). L'étude a évalué le potentiel du crenezumab, un médicament expérimental, pour ralentir ou prévenir la maladie d'Alzheimer chez les personnes cognitivement intactes qui sont porteuses d'une mutation génétique spécifique qui provoque l'apparition précoce de la maladie d'Alzheimer.

L'essai n'a pas démontré de bénéfice clinique statistiquement significatif dans l'un ou l'autre de ses critères d'évaluation principaux évaluant le taux de changement des capacités cognitives ou de la fonction de mémoire épisodique, mesuré par le score cognitif composite API ADAD et le test de rappel sélectif libre et indicé (FCSRT) Index de repérage, respectivement.

De petites différences numériques en faveur du crenezumab ont été observées sur les critères d'évaluation co-primaires et multiples secondaires et exploratoires, mais elles n'étaient pas statistiquement significatives. Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié avec le crenezumab au cours de l'étude. D'autres analyses de données sont en cours. Les premières données seront présentées lors de la conférence internationale de l'Alzheimer's Association (AAIC) le 2 août 2022.

"Nous sommes déçus que le traitement n'ait pas démontré de bénéfice clinique statistiquement significatif", a déclaré Eric M. Reiman, M.D., directeur exécutif du Banner Alzheimer's Institute et l'un des responsables de l'étude. "Dans le même temps, nous sommes fiers de l'impact que cet essai sans précédent a eu sur le façonnement d'une nouvelle ère dans la recherche sur la prévention de la maladie d'Alzheimer et nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos participants à la recherche et leurs familles. Cet essai, les données, les échantillons et les conclusions que nous partagerons avec la communauté des chercheurs, ainsi que le travail connexe que nous et d'autres effectuons, promettent d'accélérer encore l'évaluation et l'approbation de la prévention future".