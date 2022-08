Roblox : violent décrochage après une publication décevante

(Boursier.com) — Roblox plongeait de plus de 15% après la clôture à Wall Street alors que la plateforme de gaming a annoncé qu'un indicateur clé de ses ventes avait diminué de manière inattendue pour le deuxième trimestre consécutif. La firme californienne a enregistré des réservations nettes de 639,9 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 665,5 M$ un an plus tôt, et 644,4 M$ attendus par les analystes. Sur une base ajustée, Roblox a essuyé une perte de 30 cents par action, contre 25 cents par titre il y a un an et 21 cents de consensus. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 21% pour atteindre 52,2 millions, mais la dépense moyenne pour chaque utilisateur quotidien a diminué à 12,25$, en baisse de 21% par rapport à la période de l'année précédente.

Les résultats décevants de Roblox surviennent alors que les entreprises du secteur, allant des fabricants de consoles et de puces aux éditeurs de jeux vidéo, mettent en garde contre un ralentissement dans le monde du jeu. Outre la réouverture des économies après la pandémie qui pousse les consommateurs vers d'autres types de divertissement, l'inflation galopante commence à peser sur les dépenses discrétionnaires, remettant en question l'idée d'une industrie "à l'épreuve de la récession".

"Nous avons constaté des impacts dans l'univers des jeux vidéo en raison des changements dans les dépenses discrétionnaires des consommateurs, et cela semble être un peu plus prononcé dans le genre free-to-play et les jeux mobiles", a déclaré à 'Reuters' Corey Barrett, responsable de la recherche TMT chez M Science.