Roblox, valeur confinement, retombe à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Roblox souffre à Wall Street ce jour, abandonnant plus de 6% en pré-séance, alors que le groupe a fait état de revenus inférieurs aux attentes de marché. Il avait précédemment bénéficié d'un très fort effet 'confinement', mais l'activité a depuis ralenti avec la levée des mesures restrictives. L'éditeur de jeux vidéo destinés surtout aux enfants a affiché un niveau de 'bookings' sur le second trimestre en croissance à 665 millions de dollars, contre 683 millions de consensus. Le groupe californien de San Mateo a vu son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens progresser de 8% en juillet, en comparaison du mois antérieur, à 46,6 millions.

Le management du groupe tente d'élargir la base d'utilisateurs au-delà de son public très jeune, visant notamment les jeunes adultes. Au second trimestre, pour la première fois, les plus de 13 ans ont représenté plus de 50% de 'l'engagement'. Il travaille également à attirer différentes marques sur sa plateforme et à poursuivre son expansion internationale. Un site est aménagé en Inde, où le CEO David Baszucki, interviewé par Bloomberg, voit un beau potentiel... Hier lundi, le groupe a annoncé l'acquisition de Guilded, qui offre des outils communautaires de chat vidéo et calendriers. Baszucki indique vouloir "que les gens sortent", mais admet que plus le variant Delta 'confinera' les individus, plus ils devraient communiquer virtuellement.