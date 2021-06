Roblox retombe, déclin du nombre d'utilisateurs

(Boursier.com) — L 'effet déconfinement complique quelque peu la donne pour le groupe de jeu vidéo en ligne Roblox, qui vient de faire état d'un déclin du nombre d'utilisateurs et de leurs dépenses sur sa plateforme au titre du mois de mai. Cette baisse de l'utilisation et de l'engagement intervient donc un peu plus tôt qu'attendu, alors que l'activité de la plateforme avait précédemment été dopée par la crise sanitaire et les mesures restrictives. En mai, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a été de 43 millions, contre 43,3 millions en avril. En glissement annuel, ce 'DAU' a tout de même grimpé de 28%. Les revenus du mois de mai sont attendus entre 149 et 151 millions de dollars, en croissance de 123 à 126% en comparaison de l'an dernier, ce qui reste... honorable.

Le titre corrige pour l'heure de plus de 7% avant bourse à Wall Street vers les 82$. Le prix de référence de l'action lors de l'IPO du mois de mars avait été fixé à 45$, avant un rapide doublement de la valeur.