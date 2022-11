Roblox plonge après les comptes

(Boursier.com) — Roblox décroche de 12% avant bourse à Wall Street. Le groupe californien de San Mateo, qui avait grandement bénéficié des confinements avec ses jeux vidéo en ligne et était entré en Bourse en mars 2021, n'en finit plus depuis de décevoir. La plateforme de social-gaming, très populaire auprès des enfants, a annoncé pour son troisième trimestre des pertes creusées. Les revenus sont ressortis en légère hausse de 2% en glissement annuel à 518 millions de dollars. Le niveau de bookings a progressé de 10% à 702 millions de dollars. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens a été de 58,8 millions sur la période, en croissance de 24%. Les heures d'engagement ont grimpé de 20% à 13,4 milliards. Néanmoins, la perte des opérations sur le trimestre s'est creusée à 300 millions de dollars, contre 77 millions un an avant. La perte nette consolidée a représenté 302 millions de dollars. La perte par action a été de 50 cents, contre 13 cents un an plus tôt.