Roblox flambe après les résultats

(Boursier.com) — Roblox est attendu en progression de plus de 20% avant bourse à Wall Street, au lendemain de sa publication financière trimestrielle. Le groupe californien de San Mateo, qui avait grandement bénéficié des confinements avec ses jeux vidéo en ligne et était entré en bourse en mars 2021, a affiché une forte croissance sur la période close. La plateforme de social-gaming, très populaire auprès des enfants, a battu le consensus en termes de 'bookings', avec notamment ses jeux 'MeepCity' ou 'Adopt Me!'. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur le troisième trimestre a progressé de 31% à 47,3 millions. Les gamers ont passé plus de 11 milliards d'heures sur la plateforme !

Le niveau de bookings du troisième trimestre a augmenté de 28% à 638 millions de dollars, contre 636 millions de consensus. Le groupe dit avoir généré un cash flow opérationnel 'sain', malgré les investissements. Sur une base ajustée, la perte trimestrielle par action a été de 13 cents, contre 14 cents de consensus. En outre, les résultats du mois d'octobre seraient très encourageants, matérialisant un excellent début pour ce trimestre crucial des fêtes de fin d'année.