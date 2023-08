Roblox chute après un trimestre décevant

(Boursier.com) — Roblox chute à Wall Street après avoir dévoilé des comptes inférieurs au consensus au deuxième trimestre. La société, populaire pour des jeux tels que "Adopt Me!" et "Brookhaven", fait les frais de la baisse de la demande pour ses jeux en ligne et de l'intensification de la concurrence. Elle a enregistré des réservations nettes de 780,7 millions de dollars sur le trimestre (+22%), contre un consensus de 784,9 M$. La firme, qui a réalisé un Ebitda ajusté de 37,9 M$ (48,5 M$ de consensus), compte 65,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Elle a néanmoins vu sa perte nette se creuser à 282,8 M$, contre 176 M$ un an auparavant, avec la hausse de ses dépenses.