Robinhood : une activité dopée par le dogecoin, mais une lourde perte

(Boursier.com) — Robinhood met les nerfs des actionnaires à rude épreuve. Après une IPO pricée à 38$ fin juillet à Wall Street, le titre avait initialement plongé, avant de brusquement s'enflammer début août, porté par les traders sociaux et la prise de participation du fonds Ark Innovation de Cathie Wood. Hier soir, le titre 'HOOD' avait grimpé encore de 6,7% juste avant les résultats. Après bourse, suite à la publication, il retombait brutalement de plus de 9% !

Il faut dire qu'après un second trimestre fiscal dopé par l'activité frénétique des petits investisseurs et les cryptomonnaies, Robinhood se montre assez prudent concernant l'activité du troisième trimestre. Les revenus du courtier ont plus que doublé au second trimestre, mais l'application a affiché dans le même temps une perte massive de 502 millions de dollars avec un 'deal' de financement d'urgence. La perte par action a été de 2,16$. Les recettes ont totalisé 565 millions de dollars, pour cette première publication depuis l'IPO. Pour le second trimestre 2020, Robinhood avait affiché un bénéfice de 58 millions de dollars et des revenus de 244 millions de dollars, performance qui paraît nettement plus équilibrée. Plus de 14 millions d'utilisateurs de l'application, soit 63% des clients actifs, ont 'tradé' des actifs digitaux durant le trimestre écoulé.

Robinhood a engrangé 233 millions de dollars de commission pour orienter les 'trades' en cryptomonnaies des clients vers des firmes de trading haute fréquence. Le dogecoin, la 'crypto' préférée d'Elon Musk, a représenté deux tiers du volume. Cette 'cryptomania' a compensé le moindre intérêt des petits actionnaires pour les fameux 'meme stocks' (GameStop, AMC...). Les commissions encaissées par Robinhood sur l'exécution de 'trades' sur les actions ont décliné de 27% à 52 millions de dollars.