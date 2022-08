Robinhood supprime un quart des effectifs, alors que les revenus s'effondrent

(Boursier.com) — Robinhood traverse une mauvaise passe. Le courtier en ligne californien vient de publier des revenus trimestriels en très forte baisse de 44%, et réduit de 23% ses effectifs afin de faire face. Le groupe de Menlo Park a déploré sur le trimestre clos une perte nette de 295 millions de dollars. Hors éléments, la perte par action a été de 32 cents, contre -37 cents de consensus. Robinhood Markets a affiché sur le trimestre clos fin juin des revenus de 318 millions de dollars seulement, avec la chute de l'activité de trading sur actions, options et cryptomonnaies. Un an plus tôt, les recettes étaient de 565 millions de dollars. L'entreprise a annoncé qu'elle entamerait une nouvelle série de licenciements touchant 780 employés, en plus des coupes ayant frappé déjà 9% des salariés à temps plein plus tôt cette année. Le groupe modifiera également sa structure organisationnelle pour favoriser une plus grande discipline des coûts. Les dépenses d'exploitation totales de Robinhood pour le deuxième trimestre ont augmenté de 22% par rapport à la même période, l'an dernier. La réorganisation coûtera à l'entreprise entre 30 et 40 millions de dollars, a déclaré Robinhood.