Robinhood sanctionné à Wall Street, malgré son premier profit

(Boursier.com) — Robinhood , le courtier californien, corrigeait hier soir de 6% après bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant annoncé son premier trimestre rentable depuis son introduction en bourse, malgré le déclin des revenus 'cryptos'. Le groupe a fait état d'une progression de ses revenus totaux au deuxième trimestre, les taux continuant de soutenir les revenus d'intérêts. La baisse du nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme reste toutefois préoccupante. Les revenus nets d'intérêts ont grimpé de plus de 240% pour atteindre 442 millions de dollars au deuxième trimestre, avec les durcissements monétaires de la Fed. En revanche, les revenus basés sur les transactions ont diminué de 5% en glissement annuel. Les utilisateurs actifs mensuels ont également diminué à 10,8 millions, un million de moins par rapport au trimestre précédent et 3,2 millions de moins que l'an dernier. Le bénéfice par action du deuxième trimestre a été de 3 cents, alors que le consensus était de -1 cent. Le groupe de Menlo Park avait par ailleurs conclu en juin un accord pour le rachat de la société de technologie financière X1 Inc pour environ 95 millions de dollars en cash.