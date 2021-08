Robinhood retombe lourdement, alors que la SEC menace

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Robinhood a décroché hier soir de 6,9% à Wall Street, de retour à 43,6$. Le titre demeure extrêmement volatil, après son IPO pricée à 38$ fin juillet, suivie d'une chute puis d'une flambée de 'meme stock'... Dans une interview accordée au Barron's, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré qu'une interdiction totale de paiement pour le flux d'ordres, la pratique selon laquelle les courtiers envoient des ordres de négociation aux teneurs de marché pour exécuter ces transactions en échange d'une partie des bénéfices, était sur la table. Gensler a déclaré que la pratique comporte un conflit d'intérêts inhérent et permet à ces teneurs de marché d'avoir un premier aperçu pour comparer les acheteurs et les vendeurs. Gensler a déclaré que ces changements pourraient avoir lieu dans le cadre d'un ensemble plus large de modifications de la manière dont les transactions sont traitées et suivies.

Ces annonces parviennent après des mois d'examen minutieux de cette pratique du paiement des flux de transactions. Robinhood, qui réalise environ 80% de ses revenus grâce à sa part de paiement des produits du flux d'ordres, est en première ligne. Robinhood a accepté de payer 65 millions de dollars plus tôt cette année après des allégations de la SEC sur ses pratiques, bien que la société n'ait pas admis ou nié les actes répréhensibles, mais a également déclaré qu'elle avait modifié ses pratiques de paiement pour les flux d'ordres. Le teneur de marché Virtu Financial et le courtier en ligne Charles Schwab, pourraient aussi souffrir d'une telle régulation de la SEC. Schwab rendait plus de 3% hier à Wall Street et Virtu 3,8%.