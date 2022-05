Robinhood rebondit en bourse, le patron de FTX fait irruption au capital !

(Boursier.com) — L 'application de courtage en ligne Robinhood flambe de plus de 25% jeudi soir dans les cotations post-séance à Wall Street. L'envolée est liée à Sam Bankman-Fried, directeur général de la plateforme de négociation de crypto-actifs FTX, qui a révélé après la clôture des marchés avoir acquis une participation de 7,6% dans le capital de Robinhood.

Selon un document déposé auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, la société Emergent Fidelity Technologies, dont Sam Bankman-Fried est le patron et le principal actionnaire, a acquis cette participation de 7,6% pour un montant de 648 millions de dollars.

Fondée en mai 2019, et basée à Nassau, au Bahamas, FTX n'est pas présente commercialement actuellement aux Etats-Unis, mais est l'une des plus importantes plateformes mondiales de négociation de cryptomonnaies, rivale de Coinbase et de Binance.

Son patron et co-fondateur Sam Bankman-Fried aura profité de la chute du titre Robinhood, qui évolue ces derniers jours sur ses plus bas historiques, à 8,56$ jeudi soir en clôture, en recul d'environ 77% par rapport à son cours d'introduction en juillet dernier, à 38$.

Un investissement purement financier, ou plus si affinités ?

Dans le document boursier, Emergent Fidelity Technologies a indiqué avoir acquis ces titres en pensant qu'ils "représentent un investissement attractif" et a précisé avoir l'intention de gérer cette participation en tant qu'investissement financier, et "ne pas avoir l'intention à ce stade d'agir pour changer ou influencer le contrôle" de Robinhood.

L'acquéreur se réserve cependant la possibilité d'"engager de temps en temps des discussions avec la direction" et a ajouté qu'il pourrait à l'avenir acheter d'autres titres, ainsi qu'étudier "des options pour augmenter la valeur pour les actionnaires, à travers entre autres, des stratégies alternatives ou des initiatives opérationnelles ou concernant la gouvernance" du courtier en ligne.

Fin avril, Robinhood a publié des comptes décevants pour le 1er trimestre 2022, plombé par les turbulences boursières qui ont fait chuter le nombre d'utilisateurs actifs. La firme a enregistré une perte nette ajustée de 392 millions de dollars, pour des revenus de 299 M$, en baisse de 15% par rapport à la même période de 2021.